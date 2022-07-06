متقاعدو الدولة.. سنوات العمل تبخرت والتعويضات بالملاليم

تقاعد عن التعليم،ووقف في صفوف الانتظار للحصول على ما تبقى من راتب، أربعة عقود من العمل في خدمة الدولة اختُصرت في بطاقة، أستاذ علم الاجتماع أودع رصيد مادته في حساب طلابه وأعطاه التقاعد اليوم حسابًا بلا رصيد.

روابط الإدارات العامة والهيئات تحت سقف مطالب واحدة، الشقة التي اجتمعوا فيها ككل مساكن اللبنانيين تعكس حرمان الإنسان من حقه في الحياة.

الحزبية المنتشرة في صفوفهم حالت دون إيصال صوت واحد لما يطلبون، يسعون لتخطي الانتماءات السياسية بعد سقوطها في عيون كثيرين منهم، القطاع العام سائر إلى الانهيار إذا استمر تجاهل موظفيه، الموظفون الذين تركوا المرافق العامة والإدارات بعدما تركتهم الدولة لمصيرهم.

السلطة المستقيلة من أدوار كثيرة أمام امتحان حرج تحدد نتائجه بقاء الدولة من عدمها، الموظفون سيخرجون إلى الشارع موحدين يومًا ما حتى لو كانوا منقسمين سياسيًا، يقولون هنا،

فأجندة تأمين قوت أولادهم أهم من تنفيذ الأجندات الحزبية لدى أصحاب العقول.