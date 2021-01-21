متى سيصل اللقاح وكم العدد وهل سيشمل الجميع؟

اكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري ان اللقاح المضاد لكورونا سيصل في شهر شباط المقبل بجهد من وزارة الصحة واضاف “نحن كلجنة فنية علمية نحرص على الية استخدام اللقاح بالطريقة الافضل وبالتوزيع العادل للقاح وبالطريقة التي يستحقها اللبنانيون بشفافية وعدل”.

واضاف البزري في حديث مع مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف انه “تم وضع النواب في لجنة الصحة النيابية بالبرنامج المقترح وتحديد اللقاحات القادمة الى لبنان، وسيكون لقاح فايزر الاول حيث سيصل بين 7 الى 14 شباط، لكن لقاح استرازينيكا يقرع الابواب وسيكون هنالك لقاحات اخرى كما اننا منفتحون على اي لقاح صيني او روسي قادم الى لبنان، فالمهم الية التوزيع وكيفية الاستخدام والخطة الموضوعة وضرورة المراقبة”.

“مليونان و200 الف لقاح من فايزر ستصل الى لبنان على اربع دفعات، وبين شباط واذار سيصل 250 الف لقاح، وسنعطي اولوية للقطاع الصحي لحمايته كي يتمكن من الاستمرار في خدمة اللبنانيين” قال البزري مضيفا “الهدف الاساسي الوصول الى ما بين 8 و9 ملايين لقاح”، مؤكدا ان الاستعدادات لاستقبال اللقاح تجري على قدم وساق.

وتابع “هناك 40 مركزاً مقترحاً لاعطاء اللقاح، وجميعها مستشفيات” شارحا ان “التطعيم بلقاح فايزر سيكون مجاناً وهناك الية مأخوذة بالحسبان تتعلق بوصول المرضى وغيرها”، وفيما ان كان التطعيم سيشمل اللاجئين على اراضي لبنان اجاب “اللجنة الصحية النيابية تضم كل القوى السياسية ولم يعترض احد على عدالة التوزيع”.