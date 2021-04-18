محال الزينة الرمضانية مكدسة بالبضائع على عكس السنوات الماضية

أضاء مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف على طلب اللبنانيين على زينة رمضان بعد مرور ٥ ايام من الشهر الفضيل. من احد المحلات في الطريق الجديدة ظهر كيف ان الزينة مكدسة، وقال مالك المحل ان “السنة الماضية كان المبيع أكثر بكثير، لكن وضع الناس هذا العام على كل المستويات أدى الى تراجع الطلب على الزينة، حيث ان الاولويات تصب على تأمين الطعام والشراب”.

وعن الطلب على التمور قال “الدولار ادى الى ارتفاع الأسعار، وهو رخيص مقارنة بالسنة الماضية للاشخاص الذين يقبضون رواتبهم بالدولار، كيلو التمر كان سعره ٣ الاف ليرة اي دولارين اليوم تعادل ٢٦ الف ليرة نبيعه بـ١٤ ليرة”، كما تحدث عن اسعار الزينة، والعطور، وغيرها من البضائع التي يبيعها، مؤكداً انه في هذه المرحلة يطمح للصمود فقط.