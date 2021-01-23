محتجون يتجمعون في ساحة الشهداء... هل تعود التحركات الشعبية؟

نقلت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي الصورة من ساحة الشهداء حيث تجمع عدد من المحتجين رفضاً للاوضاع الاقتصادية بالتزامن مع قرار الاقفال الشامل، وذلك بسبب التداعيات الكبيرة على اوضاع المواطنين حيث ان عددا كبيرا منهم يعانون من الفقر والجوع.

الهتافات علت في ساحة الشهداء وبحسب ما قاله احد المواطنين “نحن هنا اليوم من اجل ايصال صرختنا، كفى فسادا وسرقة واجبارنا على البقاء في منازلنا، المواطنون يموتون داخل منازلهم ونحن نفضل الموت في الشارع” واضاف “سرقوا المساعدات التي وصلت الى لبنان حيث يوزعها المسؤولون على انصارهم”، لافتا الى انه “نحن مع قرار الاغلاق شرط ان يتم توزيع المساعدات على الناس”.

وعما ان كان هناك توجها لعودة الاحتجاجات الى الشارع قال مواطن اخر “اتمنى ان يتحرك الجميع في كل المناطق والمحافظات وان نشهد عصيانا مدنيا ضد النظام الفساد الذي لا نثق به، فمن يتخذ قرار حظر التجول عليه ان يؤمن للشعب قوت يومه، نحن من الطبقة المعدمة فكيف لي ان ادفع بدل ايجار منزلي واؤمن الطعام والشراب”؟! واضاف “الفساد متراكم في لبنان منذ سنوات الى ان وصلنا الى هنا، 814 مليار سرقت من لبنان واي وصف للسياسيين قليل”.

وقال اخر “السياسة التي اعتمدت على المستوى الصحي مخيفة، كانت سياسية اقصائية للمواطنين الرافضين لمفهوم هذه السلطة الفاسدة، التراكم اوصلنا الى مكان اقصاء الشعب وثورته من اجل استمرار ما تبقى من الجسم الفاسد”.