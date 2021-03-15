محطات الوقود في بيروت ترفع خراطيمها

رفعت محطات الوقود في العاصمة بيروت خراطيمها معلنة توقفها عن بيع البنزين. المواطنون سارعوا الى المحطات علهم يتمكنون من شراء المحروقات، الا انهم تفاجؤوا بافقال معظمها، وحتى وان صودف استمرار احدها بالبيع فلسقف لا يتجاوز العشرين الف ليرة.

نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرا اكد أنّه “بسبب تأخر مصرف لبنان في فتح الإعتمادات، هناك شح من قبل بعض الشركات في توزيع المحروقات”.

وأضاف أبو شقرا أنّ “بعض المحطات مخزونها لا يستوعب تهافت المواطنين الخائفين من تدحرج الأوضاع في البلاد”.

احد المواطنين قال لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي “عيشتنا كلها ذل”، في حين قال آخر “من محطة الى اخرى انتقل بحثاً عن البنزين من دون جدوى، يريدون قتلنا، لا كهرباء ولا محروقات، الدولار بـ١٤ الف ليرة، ما يحصل معيب، نموت على البطيء، راتب المواطن بات يعادل المئة دولار، لمن نتوجه ونناشد”، وقال سائق سيارة اجرة “يخبئون البنزين كي يرفعوا سعره مع ارتفاع سعر صرف الدولار” واضاف “اصبحنا على شفير الانهيار”.