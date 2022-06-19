محمد ابراهيم: لبنان بحاجة للإنقاذ

دفع البطريرك الماروني بشارة الراعي باتجاه تشكيل حكومة جديدة رافعاً ثلاث لاءات بوجه “البقاء في ظل حكومة تصريف أعمال” و”الفراغ الدستوري” و”الشغور الرئاسي”، وسط تلاقٍ بين معظم المسؤولين اللبنانيين على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذية وإصلاحية، تعالج الفساد وتنفذ الإصلاحات المطلوبة لوضع لبنان على سكة التعافي.

توازياً، أجري السفير السعودي وليد البخاري لقاءات عدّة في دارته في اليرزة مع النواب والقيادات السنّية، وفي مقدمهم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة.

وقد توقعت بعض المصادر السياسية أن يكون لتلك اللقاءات تأثير كبير في الاستشارات النيابية يوم الخميس المقبل. وللحديث أكثر عن هذا الملف إنضم إلينا نائب مدير تحرير جريدة “الراي” الكويتية الكاتب السياسي محمد ابراهيم.