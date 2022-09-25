مخبر سابق يكشف علاقة القوى الامنيّة بتجارة المخدرات

لعبة الطفولة المعتمدة عالمياً هي “شرطي وحرامي”، حيث يقوم الشرطي بملاحقة الحرامي أو المجرم وحماية المجتمع منه. لكن في لبنان نبدع في التعديل والتأقلم، فقد جعلنا من اللعبة: شرطي-حرامي، في الدولة البوليسية يتغلغل المخبرون بيننا كالفطريات على الرغيف العفن، وكلما زاد العفن في مجتمعنا كلما زادت هذه الفطريات. حولنا بلادٌ تعيش تحت حكم نظامٍ عسكري أما نحن فنعيش تحت أنظمة عسكرية، اجهزة وأجهزة تابعة، فروعٌ وفروع تابعة، كالأخطبوب تتمددّ بحبرها، حبرٌ يمحي بدل أن يكتب.

مخبرٌ سابق قرر ان يخرج عن صمتهِ بعدما مات الخوف مع موت الكرامات، يشرح كريم لصوت بيروت إنترناشونال كيف تمّ تجنيده لكتابة التقارير ونقل أحاديث المقاهي، لذا إحذروا من الحيطان فلها آذانٌ مخبرة.

المخدرات في كل مكان، تنتشر كنار التجار في هشيم المجتمع المخدّر أصلاً بأفيون الاحزاب. المخدرات تنتشر في لبنان ويجب على القوى الأمنية أن توقفها، إلا اذا كان حاميها هو حراميها.