مخيّمات اللاجئين قنابل كوفيد موقوتة؟

في ظل جائحة كورونا يعاني اللاجئون السوريون في المخيمات اللبنانية من ازمة فقدان مواد التعقيم واللوازم الطبية الضرورية لعلاج الحالات المصابة فكيف يتعاملون مع المصابين؟

احد اللاجئين في مخيم عرسال قال لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت “بالنسبة للمصابين بكورونا ينحجرون ضمن المخيم، في حين تتوجه الحالات الحرجة الى مستشفيات المنطقة كون حاليا لا يوجد مستشفى ميداني خاص بالمخيمات”.

لاجئ سبق ان اصيب بالفيروس قال “شعرت بعوارض كورونا من ارتفاع في الحرارة الى وجع بكافة انحاء الجسد اجريت فحص كورونا فكانت النتيجة ايجابية، بقيت الاوجاع ترافقني طيلة 15 يوما وقد حجرت نفسي داخل المنزل”.

في حين قال اخر “ينحجر مريض كورونا داخل خيمته وكل سكان المخيم يعلمون باصابته ويؤمنون له حاجياته كي لا ينخلط مع احد”.

اذاً يكافح اللاجئون صقيع الشتاء والثلوج من السماء وفيروس كورونا من الارض في ظل ازمة صحية خانقة يمر بها لبنان.