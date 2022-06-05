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مداهمة منازل المتورطين في إطلاق النار على العسكريين

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 5 - يونيو - 2022 10:11 مساءً
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أعلنت قيادة الجيش في بيان أنّ “القوى العسكرية تواصل في منطقة الشراونة عمليات دهم منازل المطلوبين والمتورطين في إطلاق النار على العسكريين بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٣”.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش أنه “بتاريخ 3 / 6 /2022 الساعة 11.00 دهمت قوة من الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك منازل عائدة لكل من المواطنين (ن.ز) و(ط.ح) وضبطت داخلها كمية من الاسلحة والذخائر وكاميرات المراقبة اضافة إلى كمية من الكوكايين، الماريغوانا، حشيشة الكيف، حبوب باز، مواد كيميائية لتصنيع المخدرات، مادة الكابتاغون وآلة تستخدم في صناعة المخدرات، كما أوقفت قوة من الجيش المواطن (خ.ط) الذي أقدم على تقديم الاسعافات الطبية للمطلوب الفار (ع.ز) وسلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.

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