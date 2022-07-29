مرافق النائب إبراهيم كنعان يعتدي على عائلة و يهدد الناس

هذه صورة تجسّد العهد القوي، هكذا نبدو جميعاً، بهذا الشكل. لكن معظمنا من الداخل. أما شربل فهو مدمّم كحال كل اللبنانيين من الداخل واليوم من الخارج. سبب المشكل لبنانيّ من توارث عنجهيّة الخواجات في جبل لبنان، أحقيّة مرور ونرجسيّة الايغو البرتقالي. لأنه لم يخفف ضوء السيارة في وجهه، قام مرافق النائب إبراهيم كنعان بملاحقة عائلة كاملة في السيارة بمشاهد هوليوديّة تشبه نازيّة الإنتماء السياسي للمعتدي، كما قام بإطلاق النار وترهيب الآمنين في منازلهم. القصة كاملة بلسان المعتدى عليه.

المعتدي متوارٍ عن الأنظار، بإنتظار لفلفة الملفّ من أجهزة بلاط السلطان.

هنا لبنان، مرحباً بكم في جهنّم الفوضى حيث التغيير شيطان والإصلاح إبليس