مرضى الكلى.. الوقت ينفذ أمام العلاج المدعوم

يتفقد الدكتور سليم قائمة مرضاه يوميًا ليتأكد أن العدد لم ينقص. خبر رفع الدعم عن علاج مرضى الكلى رفع منسوب قلقه. الجهد الذي بذله ليكون قسمه رائدًا في خطر.

ثمانية وعشرون جهازًا لغسيل الكلى مسخّرة لعلاج مئة وخمسة وخمسين مريضًا.

معدات الجهاز مستوردة ثمنها باليورو، والطاقة لتحمّل الآلام محتملة أمام طاقة القدرة على التكاليف.

ليس الوقت كالسيف هنا، إنما هو اختبار لصبر المريض فوق الصبر على المرض.

بعضهم يقضيه بالتفرّج على العالم الآخر. وآخرون ليس أمامهم إلا النوم لمغادرة المعاناة ولو موقتًا.

لطالما كان انتهاء الوقت ربحًا لمريض غسيل الكلى، لكنه أصبح يعني خسارة جلسة من رصيد علاجه، علاج مرهون استمراره بتوفّر مبلغ مرقوم من المال في بلد باتت الأكثرية فيه من الفقراء.







