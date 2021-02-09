مروان الأمين: وحوش تأكلنا بالفساد ووحوش تغتالنا.. نطلب من المجتمع الدولي وضع يده على لبنان

اكد الصحافي مروان الأمين ان “هناك منظومة متحافلة ما بين الفساد والسلاح، فهناك مصالح مشتركة ومتشابكة، هؤلاء دمروا بيروت وسرقوا اموال المودعين وافلسوا البلد، وانهار الاقتصاد بسببهم وجوعوا الناس التي لم تعد تجد حبة بنادول وحليب للاطفال، والان وصلنا الى مرحلة الاغتيالات، لم يعد لدينا شيء”.

واضاف في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” “نحن شعب عار وهناك وحوش تقتلنا على صعيد الفساد وهناك وحوش تقتلنا بالاغتيال” وعن هؤلاء الوحوش قال “منظومة السلطة”.

وشدد على استبعاد نظرية ان تكون اسرائيل هي من نفّذت جريمة اغتيال لقمان سليم، قائلا:”استبعد فرضية اسرائيل كليّا، وليس من مصلحة حزب الله اتهام اسرائيل، فحين تمّ خطف لقمان والسير به في الجنوب مسافة 40 كلم كيف لاسرائيل ان تأخذ راحتها بخطف شخص في الجنوب واغتياله من دون معرفة حزب الله، اليس نصر الله الذي يعلن دائما انه حمى اللبنانيين من اسرائيل وداعش عندها اين هذه الحماية، اذا كان يحمينا فهو مقصر وان كان لا فما هو دور سلاحه”.

وطالب بتدخل دولي، حيث قال: “ليت المجتمع الدولي يتعاطى معنا كما يتعاطى مع الفساد والسلاح.. فهؤلاء ذهبوا الى الدوحة وقصر الصنوبر! اي انهم تعاطوا مع المجتمع الدولي واذا طلبنا نحن حماية المجتمع الدولي يتهمونا بالعمل مع الخارج” واضاف “نطلب من المجتمع الدولي وضع اليد على لبنان فلا ثقة لنا بالمنظومة كاملة سواء على صعيد السلطة او الامن او القضاء فنحن شعب نهبنا وقتلنا ودمرت مدينتا فلا يوجد شعب عانى من المنظومة التي حكمته كما عانى الشعب اللبناني”.