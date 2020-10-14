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مروان شربل يُجيب عن أسئلة محرجة مع طوني خليفة في “سؤال محرج”

منذ ساعتين
آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2020 12:35 صباحًا
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يطل وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربل مع الإعلامي طوني خليفة في “سؤال محرج” يوم الجمعة الساعة 7 مساء بتوقيت بيروت، حيث  يُجيب عن أسئلة محرجة.

من الاسئلة التي سيجيب عنها شربل: السر الذي لا يمكن ان يعترف به لزوجته وسيقوله على الهواء، وعن الرئيس ميشال عون هل هو جنرال الرابية او فخامة الرئيس، ومن يفضل الرئيس نبيه بري او حسن نصر الله،  المملكة العربية السعودية او ايران، الشيخ احمد الاسير او سليم عياش المتهم من المحكمة الدولية باغتيال الرئيس رفيق الحريري؟

كذلك سيجيب شربل عن هذه الاسئلة: الى جهنم سر بسبب من؟ بعض مستشاري العهد، الثنائي الشيعي، الرباعي السني، او مؤامرة خارجية؟ ومدى تأثير جبران باسيل على العهد سلباً، ومن المسؤول عن تفجير المرفأ؟ حزب الله، اسرائيل؟ او الاهمال المتعمد او الاهمال غير المتعمد؟

لو كان شربل وزير الداخلية الحالي كيف كان سيتعامل مع جائحة كورونا في لبنان؟ وفيما ان كان مع التطبيع، وهل هو موافق على تعاطي الاجهزة الامنية مع المتظاهرين؟ وماذا سيحل بلبنان؟

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