مستوعبات بالمئات متروكة منذ سنوات في مرفأ بيروت.. هذا ما تحتويه

بدأ الجيش منذ الصباح الباكر بعملية الكشف على المستوعبات المتروكة في المرفأ بحضور ممثلين عن مديرية الجمارك.

وبحسب ما قالته مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي ظهر في احد المستوعبات وجود مواد غذائية تعود الى سنوات طويلة وبالتحديد الى سنة 2005، وفي مستوعب اخر عثر على عبوات كرتونية مستوردة من الصين، وعند فتحها تبين انها تحتوي على تجهيزات مكتبية، حيث تم التأكد من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال او الانفجار.

وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني اعلن أنّه بتوجيهات منه سيقوم الجيش اليوم بالتعاون مع الجمارك اللبنانية بالبدء بالكشف على حوالي 700 مستوعب متروك في المرفأ منذ العام 2005.

وفي الامس تم البحث في موضوع التنسيق بين الجيش والجمارك باتصال هاتفي بين وزني وقائد الجيش جوزيف عون للكشف على المستوعبات المتروكة ومعالجتها فوراً.

وعقد اجتماع اليوم بين وزني ورئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي ومدير عام الجمارك بالتكليف ريمون خوري ومدير عام مرفأ بيروت بالتكليف باسم القيسي في موضوع التعاون الكامل وتنسيق الخطوات السريعة مع الجيش لمعالجة موضوع المستوعبات والتأكد من سلامتها.