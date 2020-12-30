مسلسل فساد المواد الغذائية مستمر… وهذه المرة مستودع يبيع مواداً متعفنة

مسلسل فساد المواد الغذائية مستمر، وهذه المرة وصل الى حد بيع العفن، فبعد توفر معلومات داهم مراقبون صحيون في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج الاطفاء مستودعاً في منطقة الطريق الجديدة حيث ضبطوا بداخله عددا من البراميل تحتوي على كميات من الزيتون والزيوت النباتية ومخللات وهي مخزنة وموضبة بشكل عشوائي وغير مطابقة للمواصفات الصحية، حيث تبين ان العفن قد اصاب بعضاً منها جراء عملية سوء التخزين وعدم النظافة في المكان بالاضافة الى ان المستودع لا يستوفي الشروط الصحية ولا السلامة العامة.

وقد عمل المراقبون الصحيون على تسطير محضر ضبط وتوجيه انذار خطي بحق صاحب المستودع، بحسب ما قالته مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي التي اضافت كذلك تم اعطائه مهلة 15 يوما لاجراء الاصلاحات المطلوبة وتنظيف البراميل بعد افراغها من محتواها والتقدم من الجهات المخصة بالاوراق الرسمية المطلوبة تحت طائلة اقفال المستودع بالشمع الاحمر.