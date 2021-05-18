مسن في مخيم صبرا يروي مشاهدات تهجيره من فلسطين

عاد علي حمد أبو جاموس من قرية عمقا قضاء عكا، بذاكرته سنوات إلى الوراء، حيث روى لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف مشاهدات تهجيره من فلسطين، وقال “عندما تحركت القوات الإسرائيلية من عكا، دخلت عمقا بحماية من الدبابات الإسرائيلية، بدأ الثوار بإطلاق النار على المهاجمين، ما دفعهم إلى الانسحاب، لنتفاجأ عند الساعة السادسة مساء بتقدم الدبابات الإسرائيلية وقصفها عمقا بغزارة، هرب سكان البلدة وهذا ما فعلته عائلتي، حيث توجهنا إلى جنوب لبنان، اذكر كيف حملوني على الأكتاف حتى وصلنا إلى كفرا، وهناك رقدنا تحت شجر الزيتون والتين، وضعنا الحجر تحت رأسنا كي نتمكن من النوم”.

وأكد علي (٨٠ سنة) أنه في السبارية في فلسطين لديه منزل وأرض تعادل مساحتها الملعب البلدي، أما في عمقا فلديه أرض زرعها والده خيار وبندورة مساحتها كبيرة جداً.