مصرف الإسكان... فسحة أمل للشباب

إستبشر اللبنانيون خيراً، لا سيما الفئة الشابة منهم، مع الاعلان عن عودة قروض مصرف الاسكان الى العمل، ما شكل فسحة أمل لهم، في امكانية الحصول على بيت الأحلام.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، شرح لصوت بيروت انترناشونال أهداف قروض الطاقة الشمسية وقروض السكن والترميم التي يؤمّنها مصرف الإسكان، مفنّداً شروطها، ويؤكد أنها تستهدف ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

ولفت حبيب إلى تأثير إضراب القطاع العام على عملية تقديم الطلبات بما فيها الأوراق الرسمية.

عدد الذين سيتقدمون للحصول على قرض، سيكون كبيراً نظراً لفسحة الامل التي فتحها المصرف في زمن الانهيار المالي والاقتصادي وبالتالي مفروض على الجميع مواكبة هذه المبادرة ودعمَها لما فيها من مصلحة للمواطن والموظف والعامل.

اذا لا شك ان هذه المبادرة ستحرّك الركود الاقتصادي ومختلف القطاعات الاقتصادية، وستعطي نوراً في حياة اللبنانيين المظلمة.







