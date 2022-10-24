مصرف لبنان يبيع الدولار الأميركي حصرًا دون شرائه

ليست المرة الاولى التي يتدخل فيها مصرف لبنان من خلال تعاميمه واجراءاته ويؤدي ذلك الى هبوطٍ حاد في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فقد شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس هبوطًا حيث سجل 36000 ليرة بعد ان كان حوالي 40500 ليرة.

هذا ما حدث يوم أمس الأحد، حيث عمد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى تنشيط منصة صيرفة عبر تعميم جديد، إذ استند إلى “المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف”، ليقوم بموجبها مصرف لبنان بـ”بيع الدولار الأميركي حصراً، عبر منصة صيرفة، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء.

وأشار مصرف لبنان في بيان له، إلى أنه لن يكون شارياً للدولار، من حينه وإلى إشعار آخر، كما نص عليه التعميم 161. وبالتوازي، أكّد المصرف أنه سيستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار الأميركي. ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 ويتم الدفع بالدولار الأميركي.

في ظل مسار الدولار الصعودي، وتلاعب المضاربين بالسوق، لن يحافظ سعر الصرف على تراجعه لفترة طويلة، اذ أن الانخفاض الحقيقي للدولار لن يتم قبل البدء باصلاحات جذرية ووضع خطة واضحة وعادلة لاعادة اموال المودعين، وبدء الاصلاح بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، إضافة الى اهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتواجد الأمل باستعادة الثقة، وهي الاساس في إحراز انخفاض مستدام في سعر صرف الدولار.