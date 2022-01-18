مصرف لبنان يقامر بأموال المودعين؟

نجح مخطط مصرف لبنان لضخ الدولارات مما تبقى من احتياطي عملات اجنبية اي من اموال المودعين، في السوق، من اجل خفض سعر صرف الدولار، نجح في دعم الليرة وصولا الى 24 الف مقابل الدولار، واصبحت اسعار الصرف المتعددة اي سعر السوق السوداء وسعر صرف منصة صيرفة وسعر الصرف المعتمد لدى شركات تحويل الاموال، متقاربة جدّا ولا يتعدّى الفرق بينها بعض مئات الليرات. فهل سيدوم هذا التقارب وهل من جدوى بعد لاقبال المواطنين على شراء الدولارات من المصارف لبيعها في السوق الموازية وتحقيق الارباح؟

للاضاءة حول هذا الموضوع انضم الينا الخبير الاقتصادي باتريك مارديني.

ومع انخفاض سعر صرف الدولار، بدأت أسعار مختلف السلع تواكب هذا التراجع حيث انخفضت اسعار المحروقات، ويجري العمل حاليا في وزارة الاقتصاد على وضع دراسة جديدة تُبنى على زيادة وزن ربطة الخبز بدلا من خفض سعرها. في حين شهدت اللحوم والدواجن أكبر نسبة من التراجع باسعارها، كما بدأت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية تواكب تدريجيا انخفاض سعر صرف الدولار بعد ان باشرت الشركات المستوردة للمواد الغذائية بتقديم لوائح أسعار جديدة.