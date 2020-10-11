مصطفى يعاني من مرض مزمن ومدخول والده لا يتخطى ربع تكلفة العلاج شهرياً

“مصطفى يعاني من التلاسيميا، يفقد الحديد والدم من جسمه فجأة بسبب سوء التغذية، ما يدفع الطبيب الى طلب اجراء فحوص طبية له، الا انه ليس باستطاعتي ذلك في كل مرة، لعدم قدرتي المادية” بحسب ما قالته والدته لـ”صوت بيروت انترناشونال” مضيفة “375 الف بدل فحوص مصطفى عدا الادوية التي يحتاجها، وزوجي اوضاعه المادية صعبة، فمدخوله لا يتخطى ربع تكلفة العلاج شهرياً، حيث انه يصرف على والدته وشقيقته المريضتين”.

حتى زجاج للمنزل لا تملك ام مصطفى ثمنه، استبدلته بنايلون، من دون ان تتمكن من حماية ابنها من برد الشتاء، وقالت “لا يمكنني تأمين اي من حاجيات ابني، فحتى سرير ليس لديه، ابسط حقوقه اي اللعبة لا يمتلكها”، وعن طلبه اللحمة والدجاج اشارت “سبق ان كنا عند السمان، رأى اللحام يشوي اللحوم، قال لي اريد ان اكل اللحم، ما دفعني الى حمله والعودة به الى المنزل”.