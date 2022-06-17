الجمعة 18 ذو القعدة 1443 ﻫ - 17 يونيو 2022 |
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مصطلح "الفقر" تغيّر في لبنان مع التقلبات المالية والنقدية

منذ دقيقتين
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أعلنت المنسقة المقيمة للامم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي انه وفقا لتقديرات البنك الدولي، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,5 في المئة في عام 2022، معلنة تمديد خطة الاستجابة للطواريء في لبنان حتى نهاية السنة. وتعقيبا على كلامها، LVO طلب مصدر عبر صوت بيروت انترناشونال من الحكومة اللبنانية إعادة تعريف مصطلح “الفقر” مع التقلبات الكثيرة التي حصلت، واعتبر انه من الضروري اعادة تقييم وضع العائلات التي كانت سابقا ميسورة وأصبحت فقيرة بعد الحجز على أموالها وفقدان الليرة من قيمتها، وذلك لإنقاذهم من حفرة الفقر المدقع.

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