مطالب الصهر المدلل تعيق الحكومة...فما هي ؟

لم يدم لقاء التأليف الثاني بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي أكثر من ربع ساعة أمس، عرض فيها عون ٣ خيارات على ميقاتي : حكومة ثلاثينية تضم سياسيين، او تعويم الحكومة الحالية، او اجراء تعديلات عليها شرط ان تحقق التعديلات معايير التوازن.ومن هنا يمكن القول إن مسرحية التأليف الحكومي، قد بدأت وسنكون مع موعد من اللقاءت المتتالية بين الرئيسين على مدى الاسابيع القادمة من دون أن يفضي ذلك بالضرورة إلى تشكيل حكومة !

بين التشنج والرفض والنفي سيمضي شهر والذي سيليه إلى أن يحين موعد الانتخابات الرئاسية .. ‏اما عن العقبات و المشاكل فقد تكون في الظاهر متعلقة بوزارة الطاقة أو بتوزيع الحقائب الوزارية أو حتى بمعايير التوزيع والتوزير إنما الحقيقة فهي عكس ذلك اذ انها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برئيس الجمهورية الثاني الصهر المدلل باسيل الذي يريد ‏بأي طريقة من الطرق أن يستفيد من الربع الأخير المتبقي من عهده.

‏أما بالنسبة للرئيس ميقاتي فمن الصعب بأن يسلّم لباسيل خاصة في مطالبه هذه..

‏فميقاتي ‏باله طويل ولم نعتد أن رؤيته منسحباً أو مستسلماً

ميقاتي لن يسلم و باسيل لن يمل .. و الطريق ليس بطويل اما الجواب فحتما بقريب.