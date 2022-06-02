الجمعة 4 ذو القعدة 1443 ﻫ - 3 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مطبخ القوانين

منذ 11 ساعة
A A A
طباعة المقال

من المتوقّع أن تزداد الحماوة والاستعدادات كلما اقتربنا من موعد انتخاب رؤساء وأعضاء اللجان النيابيّة، يوم الثلثاء القادم، لأنّها مطبخ القوانين الداخليّ: فيها تصبّ توجّهات الأفرقاء السياسيّين جميعًا ومنها تخرج مشاريع قوانين جاهزة لتُحال على الهيئة العامة.

أمّا ما هو غير متوقّع أن تنتهي مَونة رئيس المجلس النيابيّ على رئيس الحزب التقدميّ الإشتراكيّ، ومَونة حزب الله على بعض المستقلّين، ومن غير المتوقّع أيضًا أن يتوقّف أهل السلطة عن اللعب على وتر شهوة الطامحين إلى خلافة ميقاتي.

يعرف المحترفون والمخضرمون من النواب أنّ التفاهم مع الحلفاء على توزيع اللجان هو من “عدّة الشغل”، لكن يبقى على الهواة وغير المتمرّسين بالعمل البرلمانيّ أن يفهموا ذلك وألا يعتبروا أنّ التفاهمات على اللجان تحاصصٌ، وإلا أغرقتهم طوباويتهم بخسارة ثانية بعد خسارة انتخابات رئيس المجلس ونائبه وأعضاء هيئة المكتب.

وهذه الخسارة في ما لو حصلت ستضع الأكثرية الوهميّة على هامش اللعبة البرلمانية، لا فرق أكانت النوايا صافية أم الإرادة طيّبة، لأنّ العبرة في العمل السياسيّ تبقى في النتائج.

    المزيد من فيديو

    2:41
    هل ستكون معركة الثلاثاء “أم المعارك”؟
    2:30
    لماذا لن يسمي باسيل ميقاتي كي يرأس الحكومة المقبلة؟
    3:51
    جاد شحرور: لا تحقيقات جديّة في اغتيال الصحافيين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    تعميم هام من “المركزي” للمصارف.. ماذا تضمن؟
    الدولار
    إليكم سعر صرف دولار السوق السوداء صباح اليوم
    سمير جعجع
    جعجع يتوقع “مواجهة كبيرة” مع حزب الله