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معرض يوثق أبرز أحداث الثورة.. فما هي اللقطة الأشهر في الإنتفاضة اللبنانية؟

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 10 - يناير - 2021 6:50 مساءً
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على جدران في هنغار مركز “امم للتوثيق” تقبع مشاهد هي من اجمل ما تركت ثورة السابع عشر من تشرين، الصحافي المصور مروان طحطح وثق على مدى اكثر من عام احداثاً ولقطات كانت الاشهر في الانتفاضة اللبنانية، وبحسب ما قاله لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” اكثر صورة تم تناقلها هي صورة الشاب الذي لحق بالفتاة، ربما لانها تجمع عدة امور منها جو الانتفاضة والفتاة التي انتفضت ومن جاء للتكسير” واضاف “اهم ما في الامر انني لم اركب صورة بل هي نبض الشارع وانا كمصور التقطت اللحظة”.

من خلال المعرض يعتبر طحطح انه يذكر الناس بالسابع عشر من تشرين لذلك اقام المعرض، وقال “كنت انزل الى الثورة بشكل يومي” لافتا الى ان “الانهيار سببه فساد الطبقة الحاكمة لا الثورة، والتغيير يحتاج وقتا”.

يذكر ان معرض الثورة سيستمر حتى اخر شهر شباط من هذا العام.

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