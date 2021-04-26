معلومات مهمة وخاصة بـ”صوت بيروت انترناشونال” عن السفينة التي ستقل مواداً سامة قابلة للتفجير من مرفأ بيروت

معطيات مهمة برزت في الساعات الماضية بعد الاعلان عن وصول السفينة الألمانية إلى مرفأ بيروت، والتي ستقل مواداً سامة ومتفجرة من المرفأ، وبحسب معلومات خاصة حصل عليها مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” ربيع شنطف فان “السفينة الألمانية وصلت إلى المرفأ عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم وهي ستقوم بنقل ٥٩ (كونتينر) من المواد السامة والمتفجرة إلى ألمانيا بعد غد الأربعاء” وأضاف “من المقرر أن تتلف هذه المواد في هامبورغ وفي أماكن أخرى في ألمانيا، في حين أنه من المقرر أن يتلف ٢٠ (كونتير) في لبنان”.

واشار المصدر الألماني لـ”صوت بيروت انترناشونال” إلى أن “هناك ٨٠ (كونتينر) تحتاج الى التلف إلا أن ألمانيا وافقت على تلف ٥٩ فقط، ما يعني استمرار وجود مواد سامة ومتفجرة سواء في المرفأ أو في أماكن أخرى ولن يشملها التلف، وقد وصلت هذه المواد الى مرفأ بيروت بين عامي ٢٠١٠ و٢٠٢٠”.

ولفت المصدر إلى أن “الوفد الألماني في لبنان يحضّر لعملية نقل المواد السامة والمتفجرة مع العلم انه بدأ التحضير لذلك منذ شهر تشرين الثاني الماضي بناء على طلب مجلس الوزراء اللبناني والوزارات المعنية”، وبالنسبة لكلفة نقلها “مجاني كتبرع، الا ان الحديث يجري عن رقمين تم طرحهما، رقم يشير إلى ان كلفة نقلها ١٠ ملايين يورو في حين ستدفع الدولة اللبنانية مليوني دولار منها، وهناك امكانية باستعادة ما ستدفعه”.

وقال شنطف “الجيش اللبناني هو من يتابع ما يجري في المرفأ منذ ٤ آب تاريخ وقوع الانفجار” وفيما يتعلق بالتحقيقات أشار إلى أنه “في الساعات الماضية برزت معطيات قضائية مهمة، حيث اشير إلى أن المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار يتابع الاستماع إلى افادات عدد من الشهود الذين لم يسبق الاستماع إلى افاداتهم وهو استدعى ٣ شهود جدد لجلسة تعقد بعد غد الاربعاء بعد أن استمع إلى اثنين اليوم، علماً أن الجدول المعد من قبل المحقق العدلي ومعاونيه يتضمن اسماء جديدة وتعتبر هذه المرحلة من التحقيق تمهيدية لبدء استجواب المدعى عليهم في الملف”.