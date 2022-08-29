من مديرة مصرف الى صاحبة فرن

من فتح خزنات الأموال الى خبز العجين قصة امرأة قررت ألا تستسلم لمتغيرات الحياة , بابتسامة وروح مرحة تقدم “المنقوشة” للزبائن، هي التي كانت يومًا مديرة فرع احد المصارف ولها خبرة عشرات السنين في القطاع المصرفي.

من فرنها الصغير في بلدتها بكفيا في المتن الشمالي ومع فريق عملها المكوّن من النساء فقط , تؤكد جنان حايك أنّ المناصب ليست هي من تعطي قيمة للإنسان بل شغفه وطموحاته.

أما فكرة هذا المشروع فحكاية أخرى مليئة بالامل والاستمرارية.

إذاً معنى آخر أعطته جنان لنسوان الفرن , فهن “ما بغرغرو هني بيفعلو”..

بيفعلوا منقوشة مليئة بالامل والقوة , منقوشة بطعم مختلف: طعم الصمود في وجه كل المصاعب.