من يتولى التحقيق في اغتيال لقمان سليم وما هو موقف العائلة الجديد؟

اكدت رشا سليم شقيقة الشهيد لقمان ان المعلومات عن التحقيق الذي تسلمته شعبة المعلومات تستقيها العائلة من الصحف ووسائل الاعلام واضافت في حديث مع مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف “ليس لدي سوى ورقة الطبيب الشرعي وهي ورقة مختصرة وذلك لنتمكن من نقل جثمانه من مستشفى صيدا الى مستشفى في بيروت”، وفيما ان تعرض سليم للتعذيب كما يجري التداول اجابت “لا اعلم ليس لدي اي ورقة رسمية وما يتداول مجرد كلام صحف”.

واضافت رشا “لقمان حي في كل حر من هذا البلد” وعن اجراءات الدفن قالت “لا نزال نحتاج الى تقرير شرعي، وبعدها لديه وصية كتبها منذ سنة 2015 كونه كان يتعرض للتهديد منذ زمن، فقد كان يعلم انه معرض للقتل في اي لحظة وجميعنا معرض للموت الا ان لقمان كان معرضا اكثر منا بكثير، وقد طلب الا نفتح الوصية الا في يومه الاخير، وقد فعلنا ذلك بعد رحيله حيث اجتمعت مع زوجته ووالدتي كما اننا ننتظر وصول شقيقي من فرنسا، فتحنا الوصية لنبدأ تنفيذها والتي ستأخذ وقتاً على ما يبدو”.

وتابعت رشا “تفوق لقمان هو الذي زعج اعداءه، ولقمان متفوق ليس فقط في امة عربية ميتة بل في كل العالم لذلك لديه صداقات في كل العالم الحر حتى في البلاد التوتاليتارية كون من حقها ان تتحرر”.

واكدت “لقمان حي ولن ندفنه، من قتله فليدفن نفسه في بغضه”.