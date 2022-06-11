مهرجان الزمن الجميل في دورته الخامسة يكرّم نجوم الغناء والتمثيل

أقيم مهرجان الزمن الجميل في دورته الخامسة في قاعة السفراء في كازينو لبنان حيث تم فيه تكريم عدد من نجوم الغناء والتمثيل العربي واللبناني. وقدمت الحفل الإعلامية كارلا حداد، وافتتحت الفنانة تانيا قسيس الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، وباقة متنوعة من أعمالها. والقى الدكتور هراتش ساغبازاريان مؤسس ورئيس المهرجان كلمة استهلها بالترحيب بنجوم الحفل، مؤكداً ان «المهرجان اليوم يأتي تأكيداً على ان لبنان لن ينهار، وهو شعلة الفن والثقافة في العالم العربي والشرق الأوسط».

الفنان هاني شاكر وبعد تسلمه درع المهرجان التكريمية كأيقونة الفن العربي، قال: «تحية الى لبنان والى ادارة المهرجان برئاسة الدكتور هراتش الذي يبذل جهوداً جبارة في وقت يجب ان تقوم الدول بفعله لتكريم فناني زمنها الجميل».

من جهتها، قالت الفنانة المكرمة صفية العمري التي اعتلت المسرح باكية متأثرة: «لبنان كان منارة الفن والاعلام العربي وكنا نعتبره في مصر الاستوديو الكبير» كما وكرّم المهرجان سميرة عبد العزيز وفاديا عبد الغني، شريفة فاضل وناديا لطفي.

ومن سوريا تم تكريم القدير حسام تحسين بك، والممثلة نادين خوري. اما من لبنان، فكرّم المهرجان جورجيت صايغ، ماري سليمان، مايا يزبك، مريم شقير أبو جودة، عبد الله الحمصي، يوسف فخري، مادلين طبر، خالد السيد، ليليان نمري، وداد جبور وعازف القانون الموسيقي محي الدين الغالي.