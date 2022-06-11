الأحد 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
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مهرجان الزهور في نيويورك

منذ 5 ساعات
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زينّت أكثر من مليون وردة منطقة تعليب اللحوم في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الاميركية في اطار مهرجان الزهور الذي سيختتم يوم غد الاحد.

الزهور بألوانها الزاهية التي منحت الحيّ رونقاً خاصاً، تنوعت بين الوردي والأرجواني والأزرق والبرتقالي والأصفر، وهي جذبت الكثير من المقيمين والسياح الذين تهافتوا للاطلاع على جمالها والاستمتاع بروائحها العطرة والتقاط الصور التذكارية امامها.

ويقول المنظمون إن ثمانين في المئة من زهور المعرض حقيقية وليست اصطناعية، وعندما تتحلّل في ختام المهرجان، سيتم ازالة هذه النفايات الخضراء وتحويلها الى نشارة.

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