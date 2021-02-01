مواجهات بين أهالي شهداء المرفأ والقوى الأمنية ومشاهد تبكي الحجر

خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذها اهالي ضحايا انفجار المرفأ امام منزل القاضي صوان في الاشرفية حصل بينهم وبين القوى الأمنية اشكال وتدافع.

وقال الأهالي: ” أكّدنا في رسالة للقاضي صوان أننا مستعدون نحن العائلات أن ندعمه وأمهلناه 24 ساعة للرد علينا لكنه “طنّشنا” ولم يكلف نفسه حتى عناء الرد علينا لذلك نحن هنا اليوم رغم خطر كورونا.

وطالب اهالي الضحايا بالكشف عن التحقيق وعدم الاستنسابية في الاستدعاءات القضائية.

ورفع المحتجون صور أبنائهم الذين استشهدوا في الانفجار، ولافتات كتب عليها شعارات تندد بالتأخر في التحقيقات بانفجار المرفأ،