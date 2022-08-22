مواصفات لرئيس بلا رئاسة!

يختلف الأفرقاء السياسيون في ما بينهم على مواصفات رئيس الجمورية المقبل والمطلوب منه… فكلٌ يغني على ليلاه، هناك من يريده مزيجاً من باسيل وفرنجية مع “رشّة” من فكر ممانع ونهج مقاوم، و هناك من يريده سيادياً، البعض الآخر يرى انه يجب أن يكمل “الانجازات” التي بدأها العهد .. الكل يريد ويتمنى ولكنهم يتناسون رأي الطرف الأهم. فما هي المواصفات التي يطلب الشارع اللبناني ان تتوفر في رئيسهم المقبل؟

الأهم ان يكون الرئيس المقبل حقا رئيساً “معبّي محلو” و يدرك مصلحة البلاد الحقيقية ساعياً لتحقيقها، خالعا ثوبَ التبعية، فلا يساوم على اقفال المعابر ولا وحدانية سلاح الدولة وقراراتها السيادية… فلبنان اولا واللبنانيون الأهم …

اما اليوم، فإن اشتداد الصراع حول تشكيل الحكومة، و ما يرافقها من “أكشن” بين باسيل وميقاتي فبدأ يشكل قلقاً لجهة احتمال وقوع البلد في فراغ رئاسي.

فهل من ينتشل البلد من فراغه و مآسيه او اننا سنتجه نحو مزيد من الاشتباكات والصدامات الدستورية؟ علينا الانتظار فالجواب بات قريباً!