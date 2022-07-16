مواقعُِ التّواصلِ الاجتماعي ملاذُ المُراهِقينَ للتّسليةِ وجنيِ الفريش دولار

تحوّلت منصّات التّواصل من مجرّد تطبيقاتٍ لتحميلِ الصّور والفيديوهات بين المراهقين، إلى مادّةٍ للتسليّةِ والصّداقة، لا سيّما عبر “تيكتوك”.

َفي ظلّّ الأزمة الاقتصادية والماليّة، باتت هذه المواقعُ ملاذَ الشُّبان والشّابّاتِ لكسب الفريش دولار، بُغيةَ تحقيقِ متطلّباتِهم وأحلامهم.

وبينَ العالمِ الافتراضيّ والعالم الواقعيّ، هل تغيّرَت قواعدُ حياتِهم وأساليبُهم اليّوميّة الروتينيّة؟

منصّاتُ التّواصل الاجتماعي سيفٌ ذو حدّين. فإمّا أن ينجحَ المراهِقون في استعمالِها ضمنَ الضّوابطِ المتاحة والقواعدِ المشروطة، وإمّا ستنقلبُ الآيةُ عليهم.