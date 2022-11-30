الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 30 نوفمبر 2022 |
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موسم سياحي واعد خلال الأعياد!

منذ 55 دقيقة
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يبدو أن شهر الاعياد سيحمل معه بشائر خير اقتصادية. من أين؟ من بوابة السياحة! حيث يستعد لبنان لموسم سياحي مهم خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، وهو ما ترجمته حجوزات تذاكر السفر على منصات الطيران، سواء اللبنانية أو العربية، وكذلك حجوزات الفنادق خصوصا في بيروت والمناطق الجبلية.

على عكس كافة المؤشرات والتوقعات السلبية التي تسيطر على مجمل القطاعات الاقتصادية والسياسية، يبدو انّ آفاق القطاع السياحي إيجابية في المرحلة المقبلة مع ارتفاع نسبة حجوزات الطيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتوقعات بوصول عدد كبير من الوافدين الى لبنان من مغتربين وسياح.

اذاً موسم سياحيّ واعد خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة… ماذا عن أرقام الحجوزات؟

من الواضح أن لبنان سيستقبل أعداداً كبيرة من المغتربين والسياح المنتشرين في العالم كله، كأنهم جرعةُ أوكسجين، تُنعِشُه ولو لوقت قصير، وها هو شهر العيد بانتظار المغتربين والسُياح … وطبعاً الفريش دولار.

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