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ميقاتي بين التّسهيلات الدبلوماسيّة والتّعقيدات الباسيليّة

منذ 10 دقائق
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تَسْهيلاتٌ دبلوماسيّةٌ لتكليفِ نجيب ميقاتي تشَكيلَ حُكومةِ العهدِ الأخيرةِ، في الثالثِ والعشرينَ من حزيران الجاري.

وتُشيرُ مصادر الSBI، إلى حِيازَتِهِ شكبة أمان دَوليّة تتجلّى في زيارةِ السّفراءِ الغربيّينَ والمسؤولينَ في الخارجيّتيْن البريطانيّة والكنديّة السّراي الحكومي.
داخِليّا، يفرِضُ رئيسُ التّيار الوطنيّ الحر جبران باسيل شروطًا على عمليّةِ تأليفِ الحكومة في الكواليسِ السّياسيّة.

باسيل يريدُ حكومةً سياسيّةً بصلاحيّاتٍ إداريّة، لتبقى زِمامُ الحكمِ في يدِهِ بعدَ انتهاءِ العهدِ الحالي. أو سيُعرقِلُ عمليّةَ التّأليفِ لحصولهِ على الحصّةِ المسيحيّةِ الوازنة في حكومةِ تصريفِ الأعمال، تُضيفُ المصادر.

تكليفُ ميقاتي إِذًا، بينَ التّسهيلاتِ الدبلوماسيّة وتعقيدات رئيسِ التّيار الوطني الحُر جبران باسيل.

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