الخميس 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 23 يونيو 2022 |
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ميقاتي منافس للورقة البيضاء.. التجديد لبقاء المنظومة

منذ 8 دقائق
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رجحت كفة نجيب ميقاتي في ميزان الاستشارات النيابية.

سيُجدد لرئيس حكومة تصريف الأعمال، من هنا من قصر بعبدا سيعود رئيسًا للحكومة، تنافس الرجل مع الورقة البيضاء أو اللا تسمية، فحصد في فترة بعد الظهر واحدًا وثلاثين صوتًا، خمسة عشر منها قُدِّمت من كتلة الوفاء للمقاومة.

كتل اللقاء الديموقراطي والكتائب وشمال المواجهة إختاروا تسمية نواف سلام.

عدم توافق المعارضة اسم لرئيس الحكومة يعني عدم الوصول إلى مرحلة فاعلة في القدرة على مواجهة النظام، يقول متابعون.

لا جديد إلا التجديد لمنظومة سياسية لن تكون مشغولة بخطة فاعلة للإنقاذ، بل منهمكة بمعارك التكليف وبعدها التأليف المعرقل بالتوازنات والمحاصصات.

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