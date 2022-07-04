ميقاتي يطلب التضامن من العرب.. مدينته تتفوق على المناطق المنكوبة

ليس الأرق ما يمنعها وأولادها من النوم،

إنما الحاجة إلى حق الاسشفاء،

أحرقها العوَز ففقدت كل ما تملك،

وطرأ عليها كسرٌ لم يُجبر بعد،

دفع ابنها ضريبة اللعب وعجزت عن دفع طبابته.

الحاجات تفوق الإمكانات لا بل هي أطول من دوام العاملين في الاستشفاء التطوعي هنا في القبة،

أما المحتاجون لخدمات الاستشفاء فأرهقهم القعود بعد طول البحث عن المخرج لأزماتهم.

جهود مدير إذاعة طريق الارتقاء منصبة على جمع التبرعات

لا عدد المستمعين

تبدلت مهنة الإعلام لديه شعورًا مع أبناء منطقته المأزومين.

هي طرابلس فيها أغنى أغنياء لبنان،

لكنها الأفقر على حوض المتوسط،

رئيس الحكومة منها يطلب اليوم العون من العرب،

فيما مدينته لم تطلب إلا حقها في العيش.

تزامنًا مع مطالبة رئيس حكومة البلاد التضامن من العرب، تطلب المدينة التي ينتمي إليها ما هو أبسط من الحق وهو الاستشفاء في بلد جلب حاكموه إليه كل الأمراض المستعصية.