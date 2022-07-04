الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي يطلب التضامن من العرب.. مدينته تتفوق على المناطق المنكوبة

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

ليس الأرق ما يمنعها وأولادها من النوم،
إنما الحاجة إلى حق الاسشفاء،
أحرقها العوَز ففقدت كل ما تملك،
وطرأ عليها كسرٌ لم يُجبر بعد،
دفع ابنها ضريبة اللعب وعجزت عن دفع طبابته.

الحاجات تفوق الإمكانات لا بل هي أطول من دوام العاملين في الاستشفاء التطوعي هنا في القبة،
أما المحتاجون لخدمات الاستشفاء فأرهقهم القعود بعد طول البحث عن المخرج لأزماتهم.

جهود مدير إذاعة طريق الارتقاء منصبة على جمع التبرعات
لا عدد المستمعين
تبدلت مهنة الإعلام لديه شعورًا مع أبناء منطقته المأزومين.

هي طرابلس فيها أغنى أغنياء لبنان،
لكنها الأفقر على حوض المتوسط،
رئيس الحكومة منها يطلب اليوم العون من العرب،
فيما مدينته لم تطلب إلا حقها في العيش.
تزامنًا مع مطالبة رئيس حكومة البلاد التضامن من العرب، تطلب المدينة التي ينتمي إليها ما هو أبسط من الحق وهو الاستشفاء في بلد جلب حاكموه إليه كل الأمراض المستعصية.

    المزيد من فيديو

    3:01
    حزب الله يحمي العدو الاسرائيلي بمسيرات غير حربية
    3:23
    هل نقول وداعاً لتيك توك؟
    2:44
    المودعون ينتظرون الفائض

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة