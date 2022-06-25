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ميّاس" اللبنانية.. أبهرت حكام America’s Got Talent وفازت بـ"الباز الذهبي"

منذ 41 دقيقة
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فازت فرقة “ميّاس” اللبنانية، وهي فرقة رقص نسائية، بـ”الباز الذهبي” (Golden Buzzer)، في برنامج المواهب America’s Got Talent في حلقة ليلة الثلاثاء الفائت.

وقدمت الفرقة عرضها الحالم لتصيبت لجنة التحكيم بالذهول.

وقالت النجمة صوفيا فيرغارا: “لا توجد كلمات تشرح لكن ما نشعر به هنا. لقد كان أجمل رقص إبداعي رأيته في حياتي”.

قبل أن تضغط “الباز الذهبي” و تقول : “سأكون فخورة للغاية إذا ساعدتُ هذه الفرقة النسائية للوصول إلى العروض المباشرة النهائية فهي تستحقّ بالفعل! أريد أن أكون جزءاً من هذا الاستحقاق!”، وصعدت إلى المسرح وعانقت أعضاء الفرقة.

وأردف سايمون كويل :”ستُحدثن فرقاً ونقطة تحوّل إيجابية. يمكن أن أقول إنّه أفضل عمل راقص رأيناه على الإطلاق”

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