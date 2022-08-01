نصرالله يكذب مجدداً!

اللعب في الوقت لست انت من تقرره أيها الامين العام , بل هناك دولة بكل مقوماتها هي من تقود عملية التفاوض على الحدود البحرية او في اي ملف يتعلق بها.

ومجددًا كذب نصرالله على بيئته وعلى اللبنانين , حين قال في احدى اطلالاته ان موضوع ترسيم الحدود هو من اختصاص الدولة ولن يتدخل به , لكنه

سرب مقطع الفيديو بتوقيت يترافق وزيارة الوسيط الاميركي آموس هوكستين الى لبنان , والذي يحمل في جعبته الكثير من الايجابية تجلت باجتماعه بالرؤساء الثلاثة والذي خرج منه المجتمعون متفائلين بجو اللقاء

فما الرسالة التي يسعى الحزب ايصالها الى الحلفاء قبل الخصوم.

من جهته علق وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على الفيديو قائلاً

لا يوجد مشكلة مع المقاومة الا ان القرار حول الترسيم هو قرار الحكومة اللبنانية.

وأشار الى ان فيديو السيرات عن احداثيات منصات استخراج الغاز لا يمثل موقف لبنان

اما الوسيط الامريكي فاعتبر ان هذا الامر لا يفيد المفاوضات لانه سيؤدي الى تصلب الموقف الاسارائيلي

اذا كل الاجواء تشير الى ان ترسيم الحدود أصبح قريب أكثر من أي وقت مضى وفي حال تعثره فان حزب الله هو الوحيد اتلذي يتحمل مسؤؤلية ما ستؤل اليه الاوضاع.