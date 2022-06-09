نظارات عيون مجّانية لكل محتاج

ضعف البصر هو مشكلة حلّها سهل، أما ضُعف البصيرة فهي مصيبة حلّها معدوم. لكن تبّين أنه في لبنان ورغم الماء الزرقاء والعمى في بصر المسؤولين، يبقى الإتكال على قوّة بصيرة اللبناني.

وائل قصب، أخصائي بصريات، اصبح اليوم أخصائيّاً في بُعد النظر بالعمل الإجتماعي. “حملة أبصر” من مدينة صيدا، تجعلك تبصر الحب المرئيّ.

التبرّع سهل، في هذا الصندوق بالتحديد، لكن كما للإنسان عينان، تحتاج الحملة إلى مساهمتين واحدة من وائل والثانية من كل أصحاب النخوة.

“حقّك تشوف متلي متلك” هو شعار الحملة، شعارٌ يُرى في العين ويُفهم من العقل ويُعشق من القلب.

“حملة أبصر” تساعد من يحتاج إلى نظارات لتقوية البصر، وتقوية البصيرة عند اللبنانيين.