نفاذ احتياطي مصرف لبنان.. في هذا التاريخ سيرفع الدعم كلياً

تتخبط الحكومة ومجلس النواب ومعهما رئيس الجمهورية بقرار رفع الدعم، سياسة التلهي هي المهيمنة على المشهد وكأنهم تفاجؤا جميعاً بوصول موجودات مصرف لبنان الى الخطوط الحمراء الممنوع المس بها.

الصحافي المختص في الشؤون الاقتصادية خضر حسان شرح لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل اخر تصور لرفع الدعم والية تطبيقه، حيث قال “حجم المشكلة التي نعيشها لا يحلها قرار كقرار رفع الدعم بالشكل المطروح، اما الدليل على انه لم يصل الى اهدافه هو هبوط سعر الليرة اكثر وعدم قدرة المواطنين على شراء السلع الرئيسية” واضاف “حاكم مصرف لبنان حذر منذ 3 اشهر انه مع بداية السنة الجديدة سيتوقف الدعم وفعلياً نلمس هذا الامر وبعد رأس السنة كل الاحتمالات مفتوحة”.

“رد فعل الشعب على موضوع رفع الدعم دفع المسؤولين الى البحث عن مخرج تحت مسمى ترشيد الدعم” قال حسان مضيفاً “هي حقن مورفين لا اكثر، فالمال المتواجد لا يكفي لترشيد الدعم اكثر من شهر من العام القادم ما يعني اننا سنصل فعليا الى رفع الدعم الكلي عن استيراد السلع، حيث سترتفع الاسعار اكثر كما سنشهد فقدان سلع وبدأنا نلمس ذلك، وما سيحصل اننا سنواجه ازمة اضافية، ستزيد الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، كما ان هناك خطر اكبر قد نواجهه وهو الخطر الامني الذي سيترتب بفعل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية”.

تأمين الدولار كما قال حسان “مستحيل سواء على المستوى الداخلي او الخارجي، حيث يتم ربط المساعدات الخارجية بالاصلاحات والطبقة السياسية ترفض القيام باصلاحات لا بل على العكس تتلهى باشكالات وصراعات سياسية نلمسها بدعاوى ودعاوى مقابلة”.

سيكون العام 2021 اشد وطأة وثقلا على اللبنانيين، ورفع الدعم الجزئي والكلي سينعكس مزيداً من تآكل القدرة الشرائية للمواطن.