نهاية مأساوية للمروحية المفقودة في شمال ايطاليا

بعد يومين من عمليات البحث المكثفة، عُثر على جثث سبعة ركاب كانوا على

متن المروحية التي فقدت ليل الخميس الفائت في منطقة جبلية وعرة في شمال ايطاليا، وعلى متنها سبعة اشخاص، هم الى جانب الطيار، اللبنانيان شادي كريدي وطارق طياح، واربعة اتراك، يعملون جميعا في مجموعة اندفكو للانماء الصناعي.

وقد ذكرت وزارة الدفاع الإيطالية، أن الجثث السبع كانت مبعثرة في الموقع، ما يرجح ان تكون الطائرة، قد اصطدمت بالشجر الكثيف في المنطقة، قبل وقوعها على الأرض وتحطمها كليا واحتراقها، وفي كل اصطدام ربما كان أحد الركاب يسقط منها لقوة الضربة، مما يفسر المسافة الكبيرة بين جثة وأخرى.