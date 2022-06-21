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"نوح" تستكمل مبادرتها الإنسانية

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 22 - يونيو - 2022 12:23 صباحًا
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استكمالاً للمبادرة التي أطلقتها مؤسسة نوح في أواخر العام الفائت والتي عمدت من خلالها الى تأمين حليب للأطفال لأكثر من 5000 عائلة في مختلف المناطق اللبنانية،ها هي تطلق اليوم جولة ثانية من هذه المبادرة بهدف دعم 3500 عائلة جديدة .
وبإشراف الرئيس التنفيذي للمؤسسة نقولا سابا، بدأت المراكز المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية بتسليم الحليب للعائلات التي تسجلت على منصة Code Lebanon
وأشار سابا في حديث لصوت بيروت انترناشونال الى أنّ مؤسسة نوح عابرة للطوائف والمناطق وبالتالي يمكن لأي مواطن لبناني الإستفادة من الخدمات التي تقدّمها. وأضاف سابا بأنّ الاقبال الكثيف على التسجيل يدل على الحاجة الماسة والضرورية لحليب الأطفال خصوصاً في ظلّ الأوضاع المتردية التي تمرّ بها البلاد.

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