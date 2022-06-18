هجوم كبير على نوال الزغبي.. لكن اللعبة قد كشفت!

يبدو أن هناك جهة معينة تتعمد الإساءة للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ونسب أمور غير حقيقية عنها أو عن لسانها، والواضح أكثر أن الحملة منظمة.

فبعد إعتذار نوال الزغبي عن إحياء حفل دار الأوبرا في مصر بسبب سوء التنظيم، خرجت بعض التكهنات التي تشير إلى أن بطاقات الحفل لم تُبع، لذلك لم يتم إحياء هذه الحفلة، قبل أن تنفي نوال والجهات المطلعة على بيع التذاكر، الأمر، إذا إتضح أن البطاقات كانت تقترب من النفاذ قبل إلغاء الحفل.

من ناحية ثانية، نُسبت تغريدة لنوال تقول فيها :”بعد الجدل المثار في الغاء حفل سعد لمجرد في بغداد، الكل بيعرف شو هيي بغداد ومين أهلها والعراق بلد الثقافة والحضارات والخير، واللي حصل سببه معروف للكل”، مرفقاً بوسم “تغريدة مؤقتة”، ما إعتبره كثيرون نوعاً من السخرية من الفنان سعد لمجرد، قبل أن تنفي نوال هي الأمر، وتؤكد أن المنشور مزيف :”هيدا تزوير !!! واللي عامل هيدي الحركة شخص فعلا مريض ونفس اللي عم يزوّر حقايق حفل دار الاوبرا!!! ما رح تقدروا تأثروا على مسيرتي الكبيرة !!! واخلاقكن الوسخة واضحة لكل العالم”.

وأضافت :”الكل بيشهد إحترامي وتقديري لكل زملائي الفنانين ومش انا اللي بشمت. ما بيصح إلاّ الصحيح . الله يخلصنا منكن”.