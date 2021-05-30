هدّئوا أعصابكم كيلو البن وصل إلى 100 ألف ليرة

قبل الأزمات المتلاحقة في لبنان، كان اللبناني يبدأ يومه بفنجان قهوة يحتسيه على أنغام فيروز، أما اليوم فيستيقظ ليبدأ يومه بنفجان قهوة يهدئ به أعصابه للبدء بالبحث عن البنزين والدواء وتأمين لقمة العيش وفي كلتا الحالتين لا غنى ابداً عن فنجان القهوة، فكم يبلغ سعره اليوم؟

موظف في “محمصة” قال لمراسلة “صوت بيروت إنترناشونال” سارة شحادة “يتراوح سعر كيلو البن بين الـ٤٥ الف ليرة إلى ٦٥ ألف ليرة، وذلك بعد أن كان يباع في السابق بـ١٠ آلاف ليرة، لذلك انخفض المبيع نتيجة ارتفاع الاسعار” في حين قال مواطن “حتى لو اصبح كيلو البن بـ١٠٠ الف ليرة سيشتريه اللبناني” وقال آخر “اشتري الكيلو بـ٤٠ الف ليرة، فلا يمكنني ان استغني عن القهوة”.

في صيدا ما زال بائعو القهوة يبيعون الفنجان بأقل من الف ليرة بينما في المحلات يتراوح كيلو البن من ٤٨ الف إلى ٦٠ الف ليرة، في حين يصل في بعض المناطق إلى ١٠٠ الف ليرة او اكثر، وقال بائع قهوة متجول “اصبح سعر فنجان القهوة ٧٥٠ ليرة بعد ان كان ٢٥٠ ليرة، فقد كنت اشتري كيلو البن بـ٧ آلاف ليرة والآن بـ ٤٠ الف ليرة”.

تبقى القهوة سلعة اساسية من الصعب الاستغناء عنها، فهل سيتركنا التجار المحتكرون للمواد الغذائية والسلع الاساسية ننعم بها؟