هذا ما قدمته "سوا للبنان" مؤخرًا في طرابلس

في حيّ دافئ في مدينة ميناء طرابلس، يقع بيت الشيخوخة الذي يرعى عشرات المسنين على مدى سنوات عديدة. “سوا للبنان” قررت الاقتراب ودخول هذا البيت لتقديم العديد من المساعدات على صعد مختلفة، وبحسب ما قالته منسقة “سوا للبنان” باسكال سمان لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فرّان “قررنا تقديم مساعدات غذائية ومواد تنظيف وتعقيم لبيت الشيخوخة المسيحي المؤلف من ٤٥ شخصا بين مقيمين ومن يمضون الوقت فيه” وقالت “يتم استقبالنا بابتسامة، ويفرحون بقدمونا”.

مديرة “بيت الشيخوخة المسيحي” سميرة توما تحدثت عن قصد الجمعيات للمركز والنشاطات التي تقوم بها في الاعياد واضافت “نعزز كبار السن، ليشعروا وكأنهم في منزلهم”، وقالت مسنة “المسؤولون عن المركز يهتمون بنا كثيراً”.

كما واقامت “سوا للبنان” نشاطات عدة، كان اخرها في ذكرى عيد الام وقالت سمان “قررنا تكريم الامهات العاملات المسؤولات عن دار شيخوخة او جمعيات وغيرها”.

القيمون على “سوا للبنان” يؤكدون استمرار نشاطاتهم على مختلف الصعد ابرزها الخيرية والثقافية.