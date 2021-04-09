الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هذا ما قدمته "سوا للبنان" مؤخرًا في طرابلس

9 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2021 7:13 مساءً
A A A
طباعة المقال

في حيّ دافئ في مدينة ميناء طرابلس، يقع بيت الشيخوخة الذي يرعى عشرات المسنين على مدى سنوات عديدة. “سوا للبنان” قررت الاقتراب ودخول هذا البيت لتقديم العديد من المساعدات على صعد مختلفة، وبحسب ما قالته منسقة “سوا للبنان” باسكال سمان لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فرّان “قررنا تقديم مساعدات غذائية ومواد تنظيف وتعقيم لبيت الشيخوخة المسيحي المؤلف من ٤٥ شخصا بين مقيمين ومن يمضون الوقت فيه” وقالت “يتم استقبالنا بابتسامة، ويفرحون بقدمونا”.

مديرة “بيت الشيخوخة المسيحي” سميرة توما تحدثت عن قصد الجمعيات للمركز والنشاطات التي تقوم بها في الاعياد واضافت “نعزز كبار السن، ليشعروا وكأنهم في منزلهم”، وقالت مسنة “المسؤولون عن المركز يهتمون بنا كثيراً”.

كما واقامت “سوا للبنان” نشاطات عدة، كان اخرها في ذكرى عيد الام وقالت سمان “قررنا تكريم الامهات العاملات المسؤولات عن دار شيخوخة او جمعيات وغيرها”.

القيمون على “سوا للبنان” يؤكدون استمرار نشاطاتهم على مختلف الصعد ابرزها الخيرية والثقافية.

    المزيد من فيديو

    بلدة عين دارة "عطشانة" 4:46
    بلدة عين دارة "عطشانة"
    إلهة الإغريق في لبنان 3:41
    إلهة الإغريق في لبنان
    3:07
    المستشفيات والتأمين للأغنياء فقط

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    الصواريخ الفلسطينية فوق عسقلان
    أحداث غزة.. أكثر من مائة صاروخ فلسطيني وصافرات الإنذار تنطلق في تل أبيب
    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط