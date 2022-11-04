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هذه الأطعمة تسبب لك السرطان!

4 - نوفمبر - 2022
آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2022 6:42 مساءً
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ما كان “ما بيتسمى” بتنا نسمّيه باسمه كاملاً ، بما أنه بات جزءاً من حياتنا وموجوداً في عائلاتنا، حياة أصدقائنا و من نحب. المرض الذي كان سابقاً محدود الإنتشار بات اليوم كالحمى و نزلة البرد و الرشح. إنه السرطان، الذي لا يزال تحت مجهر الإختبارات و البحوثات . أسبابه متعددة و تزداد يوماً بعد يوم. لكن يبقى ما يدخل إلى جسم الإنسان من مواد و أطعمة هو السبب الأكبر في انتشار المرض. فما هي الأطعمة التي تزيد من إحتمال الإصابة بالسرطان؟
الأطعمة المصنّعة، الملوّنة، المهجّنة أي التي تمّ تعديل جيناتها، المدخّنة ، المشبّعة بالسكر و الدهون هي غيض من فيض من لائحة الأطعمة الضارة وفق رأي الخبيرة في علم الأغذية جنين الجميّل.
السرطان يُسمى بإسمه كذلك أسبابه يجب أن تُسمى بأسمائها و أن تحفظ جيداً من أجل تجنّبها.
داخل كل برّاد في منازلنا هناك سمومٌ لا نعرفها أو ربما نعرفها لكننا ندمنها، داخل هذا البراد يكمن المرض و العلاج. أنتم حدّدوا ذلك!

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