هذه الأطعمة مقوّية جنسيّاً

داؤك منك ودوائك فيك. في زمن لجوء الناس إلى الكيميئات لعلاج مشاكلهم النفسيّة والصحيّة، نسلّط الضوء على الحلول البعيدة عن مرض الكيميئيات التي تضرّ و لا تشفي، وفق كل التقارير والدراسات الطبيّة فإن معظم الأمراض هي من الغذاء كذلك معظم طرق الوقاية والعلاجات هي أيضاً من الغذاء. وبما أنّ الصحّة الجنسيّة هي من أكثر ما يُشغل بال الناس، ذهبنا في بحثنا نحو كل ما يدعم الصحة الجنسيّة ليس في العلب الزرقاء والبيضاء، إنما في الأطباق الملوّنة بالماكولات المتعددة. فما علاقة الصحة الجنسيّة بالطعام الذي نتناوله؟

كثير من الأطعمة كنا نظنها مخطئين، من ضمن لائحة الأطعمة الداعمة للصحة الجنسيّة، لكن كما العادة نتوارث معلومات ومعتقدات خاطئة من جيلٍ إلى جيل. فالبعض من الأطعمة يضرّ بالقدرة والرغبة الجنسيّة.

النظام الغذائي ضروريّ للحفاظ ليس فقط على الصحة الجنسيّة لكن كذلك على الصحة ككل، لكل الأعمار و شرائح المجتمع. فالغذاء هو الوقاية والدواء.

الحمية الغذائيّة المعتدلة تقوّي الصحة الجنسيّة كما صحة الإنسان وتحميه من العديد من الأمراض.