السبت 21 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هذه الأطعمة مقوّية جنسيّاً

منذ 41 دقيقة
A A A
طباعة المقال

داؤك منك ودوائك فيك. في زمن لجوء الناس إلى الكيميئات لعلاج مشاكلهم النفسيّة والصحيّة، نسلّط الضوء على الحلول البعيدة عن مرض الكيميئيات التي تضرّ و لا تشفي، وفق كل التقارير والدراسات الطبيّة فإن معظم الأمراض هي من الغذاء كذلك معظم طرق الوقاية والعلاجات هي أيضاً من الغذاء. وبما أنّ الصحّة الجنسيّة هي من أكثر ما يُشغل بال الناس، ذهبنا في بحثنا نحو كل ما يدعم الصحة الجنسيّة ليس في العلب الزرقاء والبيضاء، إنما في الأطباق الملوّنة بالماكولات المتعددة. فما علاقة الصحة الجنسيّة بالطعام الذي نتناوله؟

كثير من الأطعمة كنا نظنها مخطئين، من ضمن لائحة الأطعمة الداعمة للصحة الجنسيّة، لكن كما العادة نتوارث معلومات ومعتقدات خاطئة من جيلٍ إلى جيل. فالبعض من الأطعمة يضرّ بالقدرة والرغبة الجنسيّة.

النظام الغذائي ضروريّ للحفاظ ليس فقط على الصحة الجنسيّة لكن كذلك على الصحة ككل، لكل الأعمار و شرائح المجتمع. فالغذاء هو الوقاية والدواء.

الحمية الغذائيّة المعتدلة تقوّي الصحة الجنسيّة كما صحة الإنسان وتحميه من العديد من الأمراض.

    المزيد من فيديو

    4:04
    المودعون والبنوك.. نزاع وأحكام قضائية جديدة
    آخر واحد في لبنان 5:05
    آخر واحد في لبنان
    الدولرة الكاملة للبنزين 4:23
    الدولرة الكاملة للبنزين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
    المدارس
    العام الدراسي مهدّد... إليكم التفاصيل
    الدولار
    لماذا يستمر سعر صرف الدولار بالارتفاع وكيف يمكن لجمه؟