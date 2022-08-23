هكذا تخسرون الكثير من الوزن

نهار الإثنين سأبدأ بالحمية الغذائيّة… جملة هي من طقوسنا الحواريّة، للبعض تمرير للوقت و للبعض الآخر هدفٌ من نوع العشق الممنوع. كلنا نسعى لأن نخسر الوزن، نرتاد النوادي الرياضيّة و نتّبع حميات غذائيّة “على الموضة” ، ومؤخراً درج نوع جديد قديم جداً، وهي حميّة الصيام المتقطّع. راح الناس كالعادة يحللون و يحرّمون، يفتون و يتفلسفون في تعرفيه و تحديد قواعده، أما الحقيقة فهي للعلم فقط.

الصيام المتقطّع هو أسلوب حياة كما تشرحه جنين، كما كل حمية غذائيّة. إذ ليست مجرد مرحلة لفقدان الوزن… وكان الله يحب المحسنين .

الغذاء داءٌ و دواء، والإعتدال هو مفتاح الصحة.

الصيام المتقطّع جديد بين أحاديث الناس أما الصيام الديني فهو قديم، في الحالتين “صوموا تصحّوا”.