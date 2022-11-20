هكذا تعرف أنك تعاني من ثنائي القطب

دائماً نسمع عن أمراض عضويّة رائجة في هذه الايام، أكانت جديدة كالكورونا أم قديمة متجددة كالكوليرا. كذلك الامر في علم النفس، فجأةً نسمع المجتمع يتحدث عن أمراض نفسيّة رائجة وهي من الممكن أن تكون أقدم من الزمن نفسه، لكن أصبحت لسبب مجهول مادة دسمة لحوارات الصالونات.

ومن أكثر المشاكل النفسيّة التي نسمع عنها في هذه الايام هي ثنائي القطب أو bipolar disorder فهل صحيح أنه مرض نفسي ينتشر؟ ولماذا اليوم أكثر من البارحة نتحدث عنه؟

يشاع في الصالونات نفسها التي تتحدث عن ال bipolar disorder أنه مرتبط بشكلٍ كبير بالإبداع في كافة المجالات، فإلى أيّ مدى هذا الكلام دقيق؟

عوارض ثنائي القطب متعددة كما أنها تشبه عوارض مشاكل نفسيّة أخرى أقلّ منها أهميّة، لهذا السبب يحكم الناس على الكثير من التصرفات أو العوارض بأنها مرتبطة بهذا المرض.

إن كان مزاجك يتغير فهذا لا يعني أنك تعاني من ثنائي القطب، أما اذا كنت تعاني من العوارض التي ذكرناها فيجب حينها أن تستشير طبيباً