هكذا ستصدّر مصر الغاز إلى لبنان عبر سوريا!

تعود مصر لتصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر سوريا بعد توقيع اتفاقية بين البلدان الثلاثة لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، عبر خط الغاز العربي.

وبمُوجَب الاتفاقية، ستضخ مصر الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميغاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يوميا.

وسيكون التصدير عبر خط أنابيب موجودٌ بالفعل لتصدير الغاز الطبيعي للبنان وهو خط الغاز العربي وكان يُستخدَم في الماضي لتوريد الغاز المصري لكنه توقف منذ سنوات.

ويمتد خط الغاز العربي من مصر إلى الأردن ثم سوريا ولبنان بطول 1200 كيلومتر، تتقسّم على أربعة مراحل:

تمتد المرحلة الأولى من العريش في مصر إلى العقبة بالأردن بطول 256 كيلومترا منها 15 كيلومترا بالقطاع البحري تحت خليج العقبة.

أما المرحلة الثانية فتمتد بطول 390 كيلومترا من العقبة إلى منطقة الرحاب، التي تبعُدُ عن الحدود الأردنية السورية بنحو 30 كيلومترا، فيما تمتد المرحلة الثالثة بطول 30 كيلومترا من الرحاب الأردنية إلى منطقة جابر بسوريا.

والمرحلة الرابعة والاخيرة فتبدأ من منطقة جابر السورية وتنتهي في لبنان.

وتحتوي هذه المرحلة على أربعة أجزاء: الأول يمتد من جابر إلى حمص في سوريا، بينما الجزء الثاني يربط بين مدينتي حمص وحلب في سوريا، ويمتد الجزء الثالث من حلب حتى الحدود السورية التركية، والجزء الرابع يربط حمص السورية بطرابلس اللبنانية.